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Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 06:32

В Херсоне начался набор мужчин в территориальную оборону города

В Херсоне начался набор в территориальную оборону, которую создали после указа президента России о введении в регионе военного положения. Вступить в неё может любой мужчина, который остался в городе, пишет пресс-служба местной администрации.

"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся штабы теробороны
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся штабы теробороны

При этом ранее заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что столица региона станет крепостью и будет защищаться от украинских военных до последнего.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Максим Плетнёв
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