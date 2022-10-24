Аналитики зафиксировали всплеск спроса на временных работников в России

На рынке труда в России вырос спрос на временных работников после начала частичной мобилизации. Такие статистические данные приводит сервис HeadHunter, передаёт РБК.

Так, за первую половину октября количество вакансий, предлагающих временную работу, увеличилось на 52% в сравнении с тем же периодом в сентябре. Чаще всего работодатели ищут курьеров (14%), менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей (по 7–8%), а также продавцов, операторов кол-центров, учителей, врачей и программистов.

Такая заинтересованность объясняется аналитиками желанием заменить мобилизованных работников, ведь за ними нужно сохранить рабочее место. Кроме того, вероятно тут и желание работодателей оптимизировать рабочие места и адаптироваться под меняющиеся реалии рынка труда.