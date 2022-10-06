5 отличий мобилизации на Украине от частичной мобилизации в России После объявленной в РФ частичной мобилизации на Украине решили, что Россию можно обвинять в "принудительной отправке людей на фронт". Об отличиях мобилизации в Незалежной и России тактично умолчали. 38095 38095 Московская область. Подготовка призывников в рамках частичной мобилизации. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Принудительная мобилизация

Указ о всеобщей мобилизации был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 3 марта этого года. По сути же в Незалежной она шла с конца февраля непрерывными волнами, которые накатывают одна на другую. За третьей пришла четвёртая, ведутся разговоры о пятой и даже шестой. Возникает закономерный вопрос, остались ли там те, кого не успели призвать. С учётом того что под мобилизацию подпадали инвалиды и люди предпенсионного возраста, а также пациенты с хроническими, в том числе психическими, заболеваниями, клинические наркоманы и заключённые, отбывающие наказание по тяжким статьям, вопрос открытый.

До сих пор непризванными остались женщины, и в сентябре Минобороны Украины анонсировало мобилизацию "слабого пола" в возрасте от 18 до 60 лет с 1 октября 2022 года.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал немало заявлений на тему мобилизации, но практически сразу успокоил прекрасный пол, заявив, что частичная мобилизация в России не коснётся женщин. Она также не коснётся всех, кто не подпадает под требования мобилизации, у кого есть ограничения по здоровью, представителей ряда специальностей (включая IT и другие критически важные отрасли), а также тех, у кого на иждивении четверо и более детей. Акцент частичной мобилизации сделан на тех, кто имеет военную подготовку или боевой опыт, служил в армии и хорошо представляет, как обращаться с оружием.

Мобилизация студентов

25 сентября советник офиса Зеленского Арестович проговорился и допустил мобилизацию всех студентов на Украине.

— Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие, — заявил Арестович. Он аргументировал это тем, что в России началась частичная мобилизация и численность войск может вырасти кратно. На самом деле студентов на Украине мобилизовали и раньше — может, не в массовом порядке, но эта часть населения давно вовлечена в конфликт.

Учения военнослужащих ВС Украины. Фото © ТАСС / АР / Frank Augstein

В России студентов не призывают. Ещё 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу сделал заявление о том, что частичная мобилизация не коснётся учащихся. Правда, многих родителей волновал вопрос, касается ли отсрочка только студентов государственных вузов. 1 октября Шойгу пояснил, что под отсрочку подпадут также студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Таким образом, в России освобождаются от мобилизации вообще студенты всех вузов.

Отправка мобилизованных на передовую

Изначально в Киеве твердили, что на передовой воюют только профессионалы — кадровые военные, запасники, наёмники. Отмечалось, что непрофессионалов будут отправлять в отряды территориальной обороны по месту жительства. Охранять дом, улицу, город. Однако уже летом стало понятно, что тактика ВСУ чаще всего подразумевает лобовую атаку с бездумным бросанием в бой большого количества живой силы. Эта роль пушечного мяса легла на плечи мобилизованных. Самые отъявленные головорезы, например подразделение "Кракен", отсиживались в более спокойных местах и ждали, когда "закончится первая волна" из мобилизованных в территориальную оборону.

Украинские военные. Фото © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

В России всё по-другому. Люди, призванные в рамках частичной мобилизации, не нужны на линии боевого соприкосновения. Это противоречит самой концепции СВО. Военные эксперты отмечают, что это не только бездумная трата человеческих ресурсов, но и совершение ненужных ошибок на фронте. Если кинуть неопытного бойца на передовую, самое простое из того, что он сможет сделать, это демаскировать позиции и навести артиллерию противника, сам того не понимая.

29 сентября в Минобороны РФ поставили точку в этом вопросе. По данным ведомства, граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, приступят к выполнению задач по контролю освобождённых территорий. Контроль освобождённых территорий и передовая — как говорится, две большие разницы.

Выплаты мобилизованным

Руководство Украины в конце февраля пообещало платить военным по 100 тысяч гривен в месяц до конца войны. Это около 300 тысяч рублей. За каждого погибшего военного Зеленский обещал семьям по 15 миллионов гривен (свыше 30 млн рублей). Через пару месяцев оказалось, что, если кто-то в начале конфликта и получил какие-то деньги, тот счастливчик.

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В апреле по Сети разошёлся ролик, на котором бойцы 95-го батальона ВСУ жаловались на Зеленского и остальное руководство Украины. По их словам, с первого дня конфликта с РФ они не получили ни копейки зарплаты.

— Вам, конечно, всё равно, пытаетесь нарубить себе бабла, а вы, вояки, за просто так воюйте. У нас семь гривен всего в кармане, а вы греетесь в кабинетах, — негодовал военный. Многие иностранные наёмники также остались недовольны неспособностью Киева платить по счетам.

Что касается компенсации за погибших, с самого начала было понятно, что это рекламный ход и Киев попросту не потянет такую сумму. Число погибших катастрофическое, Украина потеряла больше половины армии, и компенсация была бы по силам разве что бюджету США. Неслучайно уже в апреле Зеленский фактически отказался нести ответственность за тех, кого отправляет на убой, оставив семьи военных без каких-либо гарантий.

В России для мобилизованных предусмотрена единовременная выплата в 300 тысяч рублей, освобождение их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, выплата ежемесячного пособия для детей до трёх лет, а также пособия для беременной супруги мобилизованного и выплата компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО.

Когда закроют границы

Принудительная мобилизация на Украине шла рука об руку с закрытием границ. В конце июня этого года Верховная рада внесла законопроект о запрете выезда с Украины мужчин призывного возраста. Точку в вопросе поставил Арестович.

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— Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Нам могут понадобиться все. Вы, вообще, хотите, чтобы Украина уцелела? — заявил советник Офиса президента Украины.

В России, несмотря на множество слухов, люди до сих пор спокойно выезжают за границу. Есть список документов, которые нужно иметь при себе при пересечении государственной границы не только в период частичной мобилизации. В первую очередь это действующий загранпаспорт. На всякий случай лучше иметь с собой военный билет, в котором стоят соответствующие отметки о непрохождении срочной службы и отсутствии необходимой военно-учётной специальности.

По словам юристов, иногда на границах могут возникать недоразумения. Случается, что человека не выпустили, дали документ (уведомление о причине запрета), после чего он обратился в военкомат, где ему сказали, что для него выезд не ограничен. Такие отдельные затруднения могут быть, но все они решаемы — жалобу, связанную с частичной мобилизацией, теперь можно подать через "Госуслуги".

Фото © ТАСС / ZUMA Будет ли Украина проводить ещё одну волну мобилизации? 0 Будет Не будет Затрудняюсь ответить

Авторы Сергей Андреев