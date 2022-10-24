Французы обвинили Макрона в срыве переговоров Москвы и Киева

Читатели газеты Le Figaro разозлились на президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его слов о разрешении украинского конфликта на условиях Киева. Они также обвинили лидера в срыве переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает её оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру", — написал один из комментаторов.

По словам пользователей, Макрон лишь на словах поддерживает мир, ведь на деле он продолжает содействовать Украине финансами и оружием. Кто-то отметил, что французский президент несёт определённую ответственность, поскольку не смог обеспечить выполнение Минских соглашений Киевом.

"Очень хорошо, как тогда объяснить, что две попытки соглашения между Россией и Украиной, хотя и достаточно продвинулись в конце февраля 2022 года, а затем в конце марта, потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки со стороны Европы и США?" — задался вопросом один из пользователей.