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24 октября, 07:09

Французы обвинили Макрона в срыве переговоров Москвы и Киева

Читатели Le Figaro ополчились на Макрона за слова о разрешении конфликта на условиях Киева

Читатели газеты Le Figaro разозлились на президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его слов о разрешении украинского конфликта на условиях Киева. Они также обвинили лидера в срыве переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает её оружием, так и будет продолжаться. Если Макрон действительно хочет, чтобы Зеленский поговорил с Путиным, прекратите его двойную игру", — написал один из комментаторов.

По словам пользователей, Макрон лишь на словах поддерживает мир, ведь на деле он продолжает содействовать Украине финансами и оружием. Кто-то отметил, что французский президент несёт определённую ответственность, поскольку не смог обеспечить выполнение Минских соглашений Киевом.

"Очень хорошо, как тогда объяснить, что две попытки соглашения между Россией и Украиной, хотя и достаточно продвинулись в конце февраля 2022 года, а затем в конце марта, потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки со стороны Европы и США?" — задался вопросом один из пользователей.

Макрон выразил уверенность в неизбежности переговоров между Киевом и Москвой

Макрон выразил уверенность в неизбежности переговоров между Киевом и Москвой

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать мирным путём. По словам французского президента, важно продолжать вести диалог как с Москвой, так и с Киевом. Но при этом он отметил, что мир будет возможен, только "когда к такому решению придёт" сама Украина.

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Getty Images / Chesnot

Светлана Оперук

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