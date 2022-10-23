Макрон: Конфликт на Украине можно урегулировать мирным путём

Конфликт на Украине можно урегулировать мирным путём, и перспектива для этого есть. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

В то же время французский лидер отметил, что мир будет возможен, только "когда к такому решению придёт" сам Киев. Также он считает важным продолжать вести диалог как с российской стороной, так и с украинской. В частности, Макрон подчеркнул, что никогда не прекращал говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Перспектива мира существует, наступит момент [когда стороны смогут сесть за стол переговоров]", — сказал Макрон, выступая на международном форуме "Воззвание к миру" в Риме.