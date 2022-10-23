Мобилизованный житель Алтая заключил брак во время проводов на службу
Призванный в рамках частичной мобилизации житель Республики Алтай расписался с невестой прямо во время проводов к месту службы. Необычная церемония бракосочетания прошла в селе Турочак, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Мобилизованный житель Алтая заключил брак во время проводов на службу. Видео © Telegram / Михаил Максимов
"Евгения и других бойцов из Турочакского района провожали в торжественной обстановке на площади около Дома творчества и досуга. Молодожёны расписались прямо на сцене под аплодисменты жителей", — написал он в телеграм-канале.
Всего, по данным Максимова, в Турочакском районе за прошедшие два дня брак заключили четыре пары, в которых мужья были призваны в рамках частичной мобилизации.
Ранее Лайф рассказывал, что под Воронежем семь мобилизованных россиян женились в один день. В Минобороны отметили, что при мобилизации влюблённые могут подать заявление и зарегистрировать брак в один день, а не ждать знаменательной даты месяц.
Кадр из видео Telegram / Михаил Максимов