Призванный в рамках частичной мобилизации житель Республики Алтай расписался с невестой прямо во время проводов к месту службы. Необычная церемония бракосочетания прошла в селе Турочак, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Мобилизованный житель Алтая заключил брак во время проводов на службу. Видео © Telegram / Михаил Максимов

"Евгения и других бойцов из Турочакского района провожали в торжественной обстановке на площади около Дома творчества и досуга. Молодожёны расписались прямо на сцене под аплодисменты жителей", — написал он в телеграм-канале.

Всего, по данным Максимова, в Турочакском районе за прошедшие два дня брак заключили четыре пары, в которых мужья были призваны в рамках частичной мобилизации.