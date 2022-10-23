НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 октября, 17:14

Британские учёные описали новую систему групп крови

Британские учёные описали новую систему групп крови. Согласно публикации журнала Blood, она называется Er и является 44-й из открытых.

Так, в новом наборе групп есть пять антигенов Er, основанных на генетических вариациях белка Piezo1, который существует на поверхности эритроцитов. Исследователи заявили, что антитела, которые соответствуют этим антигенам, могут соприкасаться с ними и способствовать нападению иммунных клеток на несовпадающие.

Специалисты говорят, что такая ситуация возможна в том числе при несовместимости групп крови, поэтому врачи пытаются уйти от несовпадений. Стоит отметить, что исследователи нашли Er давно, однако только сейчас рассказали о разных мутациях антигена.

Учёные выяснили, что после смерти человек какое-то время всё слышит

Учёные выяснили, что после смерти человек какое-то время всё слышит

Ранее Лайф писал, что учёные из канадского Университета Райерсона разработали способ определить у человека рак мозга и обнаружить его расположение. Достигли они этого при помощи придуманного ими сверхчувствительного биосенсора.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров