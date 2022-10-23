Британские учёные описали новую систему групп крови. Согласно публикации журнала Blood, она называется Er и является 44-й из открытых.

Так, в новом наборе групп есть пять антигенов Er, основанных на генетических вариациях белка Piezo1, который существует на поверхности эритроцитов. Исследователи заявили, что антитела, которые соответствуют этим антигенам, могут соприкасаться с ними и способствовать нападению иммунных клеток на несовпадающие.

Специалисты говорят, что такая ситуация возможна в том числе при несовместимости групп крови, поэтому врачи пытаются уйти от несовпадений. Стоит отметить, что исследователи нашли Er давно, однако только сейчас рассказали о разных мутациях антигена.