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23 октября, 17:06

Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдаме

В Музее Барберини в Потсдаме в воскресенье активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation ("Последнее поколение") облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии "Стога". Об этом сообщила представитель учреждения Каролин Штранц.

Атака на картину Клода Моне в Потсдаме. Видео © Twitter/AufstandLastGen

Видео с атакой на картину опубликовала сама группа в "Твиттере". На кадрах они обливают экспонат, а затем приклеивают руки к стене. Активисты пояснили, что таким образом хотят привлечь внимание политиков ФРГ к борьбе с климатическими изменениями.

Всего в акции участвовали четыре человека. На данный момент эксперты выясняют, нанесён ли картине ущерб. Уточняется, что полотно было под защитным стеклом. Штранц добавила, что о планах группы было известно незадолго до случившегося.

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Двоих участников акции задержала полиция. Их подозревают в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу.

Ранее Лайф сообщал о том, что активисты природоохранного движения Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") продолжают терроризировать Лондон. Они облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре города.

Обложка ©

Twitter/AufstandLastGen

Илья Суриков

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