"Победа" подтвердила планы возобновить полёты в Турцию
Авиакомпания "Победа" подтвердила планы о возобновлении полётов в Турцию. Об этом сообщила представитель лоукостера.
"Победа" подтверждает планы начать полёты в Турцию", — сказала она журналистам.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Победа" планирует возобновить зимние рейсы в Анталью и Стамбул. По данным издания, авиакомпания уже подала соответствующую заявку в Росавиацию.
В АТОР информировали, что авиабилеты из России за рубеж стали дешевле в 30 раз в сравнении с концом сентября. Касается это перелётов в Армению, Грузию, Узбекистан и ОАЭ.
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