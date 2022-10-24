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24 октября, 07:22

"Победа" подтвердила планы возобновить полёты в Турцию

Авиакомпания "Победа" подтвердила планы о возобновлении полётов в Турцию. Об этом сообщила представитель лоукостера.

"Победа" подтверждает планы начать полёты в Турцию", — сказала она журналистам.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Победа" планирует возобновить зимние рейсы в Анталью и Стамбул. По данным издания, авиакомпания уже подала соответствующую заявку в Росавиацию.

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В АТОР информировали, что авиабилеты из России за рубеж стали дешевле в 30 раз в сравнении с концом сентября. Касается это перелётов в Армению, Грузию, Узбекистан и ОАЭ.

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VK / Авиакомпания "Победа"

Артур Лапсаков

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