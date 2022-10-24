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24 октября, 10:47

Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 впервые с 14 июня

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах теперь стоит 989 долларов за тысячу кубометров, или 97,255 евро за МВтч. А общее снижение цен на газ с начала дня составляет более 14%.

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Getty Images / Stefan Sauer

Варвара Романова

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