Названы неочевидные полезные свойства сливы

Сливы способны предотвратить развитие рака, так как содержат каротиноиды и кофейную кислоту, а также два вида необходимых антиоксидантов. Эти вещества находятся в кожуре фрукта, сообщает Al Mayadeen.

Кроме того, сливы полезны беременным, ведь в них есть фолиевая кислота, способствующая правильному развитию плода. Они помогают и при стрессе благодаря содержанию большого количества магния. Также фрукты улучшают работу сердца за счёт веществ, которые сокращают объём "негативного" холестерина и ангиотензина, отвечающих за увеличение кровяного давления.

Как сообщает телеканал, сливы помогают в высвобождении гистамина в крови, что снижает симптомы аллергических заболеваний. Более того, с помощью витаминов А и С они улучшают состояние кожи — противостоят неблагоприятному влиянию солнечных лучей. Также этот фрукт может спасти от старения — за это ответственны флавоноиды, а антиоксиданты в растениях способны укрепить волосы.