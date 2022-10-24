Клещи, грибок и не только: Россиян предупредили об опасности осенних фотосессий в листьях

По словам специалиста, в осенней листве содержится более трёхсот видов грибков, в том числе аспергиллёз, альтернария и кладоспориум. Поэтому такие фотосессии опасны не только аллергиями. Дело в том, что во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, а они переносят множество различных инфекций. Кроме того, грибки могут поспособствовать обострению и развитию разных болезней органов дыхания и кожи. В группе риска находятся люди с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматики. К основным симптомам Браун отнесла заложенность носа, ринит, постоянный зуд в носу, отёчность глаз и ощущение песка в глазах. Если человек не знает о своей чувствительности к грибку, то у него может возникнуть отёчность бронхов. А ещё при контакте с листвой есть риск подхватить атопический дерматит.