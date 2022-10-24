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24 октября, 08:49

Клещи, грибок и не только: Россиян предупредили об опасности осенних фотосессий в листьях

Аллерголог Браун: Фотосессии в осенних листьях могут грозить заболеваниями органов дыхания

К заболеваниям органов дыхания, кожи и поражению клещами могут привести фотосессии в осенних листьях. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила аллерголог-иммунолог "Инвитро-Урал" Анастасия Браун.

"В городах концентрация растёт и за счёт выхлопных газов, и в целом из-за загрязнения окружающей среды. При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей", — рассказала она.

По словам специалиста, в осенней листве содержится более трёхсот видов грибков, в том числе аспергиллёз, альтернария и кладоспориум. Поэтому такие фотосессии опасны не только аллергиями. Дело в том, что во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, а они переносят множество различных инфекций. Кроме того, грибки могут поспособствовать обострению и развитию разных болезней органов дыхания и кожи. В группе риска находятся люди с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматики. К основным симптомам Браун отнесла заложенность носа, ринит, постоянный зуд в носу, отёчность глаз и ощущение песка в глазах. Если человек не знает о своей чувствительности к грибку, то у него может возникнуть отёчность бронхов. А ещё при контакте с листвой есть риск подхватить атопический дерматит.

"Помимо этого есть оппортунистические инфекции — заболевания, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом, и грибки в этом случае могут вызывать заболевания дыхательных путей: аспергиллёз, верхнечелюстной синусит", — добавила она.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Светлана Оперук
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