Пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли надышаться азотом и потерять сознание в полёте

Пилоты упавшего в Иркутске Су-30, предварительно, потеряли сознание в воздухе, к чему могла привести ошибка при подготовке кислородных баллонов к полёту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.