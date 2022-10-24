Пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли надышаться азотом и потерять сознание в полёте
РИА "Новости": Экипаж Су-30 мог потерять сознание из-за азота в кислородных баллонах
Пилоты упавшего в Иркутске Су-30, предварительно, потеряли сознание в воздухе, к чему могла привести ошибка при подготовке кислородных баллонов к полёту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, в кислородных баллонах мог быть остаток азота, за этим не проследил наземный персонал. Официальных подтверждений данной информации пока нет.
Напомним, что 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света.
Telegram-канал мэра Иркутска Руслана Болотова