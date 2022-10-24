Дерматолог назвала причины трескающихся губ в холодный период

Губы могут начать трескаться из-за неблагоприятных погодных условий, нехватки витаминов или кожных заболеваний. Об этом заявила врач-дерматолог, косметолог, онкодерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева.

"Губы могут трескаться из-за нехватки витаминов, из-за отопительного сезона и просто осенне-зимнего периода. Могут трескаться по причине проявления кожного заболевания, например атопического дерматита, так называемого хейлита", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Специалист посоветовала пользоваться бальзамами для губ в осенне-зимний период, вовремя обследоваться и пить витаминные комплексы. Также важно следить, не оказывают ли влияние на губы агрессивные факторы, например облизывание. Если растрескивание губ не проходит, нужно обратиться к дерматологу, который поможет разобраться в причинах и назначит терапию.