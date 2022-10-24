Руководитель украинской разведки развенчал слухи о "страшных легионах белорусов"
Глава украинской разведки Буданов усомнился в наступлении со стороны Белоруссии
Угроза нападения на Украину со стороны Белоруссии сомнительна. Так считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он заявил, что атака белорусов маловероятна, но из-за переброшенных российских подразделений потенциальная угроза есть.
"Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля. Примерно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность немного другая, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Белоруссии? Это ведь тоже ни для кого не секрет. Россияне сейчас перебрасывают туда определённое количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают, по факту это совершенно разные вещи", — рассказал Буданов в интервью УНИАН.
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Он добавил, что на данный момент нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок в Белоруссии. Руководитель украинской разведки считает, что белорусам физически нечем воевать, поскольку они отправляют технику в Россию.
Ранее главный военком Киева Юрий Максимов сообщил о том, что украинские войска необходимо доукомплектовать, поэтому в стране продлят мобилизацию.