Руководитель украинской разведки развенчал слухи о "страшных легионах белорусов"

"Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля. Примерно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность немного другая, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Белоруссии? Это ведь тоже ни для кого не секрет. Россияне сейчас перебрасывают туда определённое количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают, по факту это совершенно разные вещи", — рассказал Буданов в интервью УНИАН.