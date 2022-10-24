После смертельного ДТП с участием актрисы Большовой возбуждено уголовное дело
После смертельной аварии с актрисой Анной Большовой возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УМВД России по Калужской области. Наказание, предусмотренное данной статьёй, может составить до пяти лет тюрьмы, но это в том случае, если будет установлена вина Большовой.
"Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия", — комментируют в ведомстве.
Напомним, что 20 октября звезда рок-оперы "Юнона и Авось" сбила женщину возле деревни Грачёвка в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода. Погибшую звали Олеся С., у неё остались двое маленьких детей. По версии местных жителей, женщина могла быть уже мертва в момент наезда, так как поссорилась с мужем, который избил её и якобы выбросил из машины.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков