После смертельного ДТП с участием актрисы Большовой возбуждено уголовное дело

После смертельной аварии с актрисой Анной Большовой возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УМВД России по Калужской области. Наказание, предусмотренное данной статьёй, может составить до пяти лет тюрьмы, но это в том случае, если будет установлена вина Большовой.