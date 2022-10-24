НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 08:15

Проживающий в Красноярске украинец грозился взорвать аэропорт, но его сдала подруга

Полиция Красноярска проверяет уроженца Украины, пригрозившего взорвать аэропорт

<p>Угрожавший взорвать аэропорт уроженец Украины. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/shot_shot/45508" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Угрожавший взорвать аэропорт уроженец Украины. Обложка © Телеграм-канал SHOT

Уроженец Украины из Красноярска в разговоре с возлюбленной пригрозил взорвать местный аэропорт, если его родственники в Киеве пострадают от действий России. Теперь, как пишет телеграм-канал SHOT, его слова проверяет полиция.

Денис Филоненко работает в красноярском аэропорту инженером технического обеспечения. Когда он пригрозил девушке, та обратилась к правоохранителям. Полицейские вызвали обоих в отдел и теперь выясняют, действительно ли мужчина планировал теракт.

Украинец со свастикой на груди вербовал россиян для атак на административные здания

Украинец со свастикой на груди вербовал россиян для атак на административные здания

Ранее Лайф писал, что СК РФ проверит данные о вербовке спецслужбами Украины подростков для совершения терактов. Лагеря для патриотического воспитания, где детей с раннего возраста учили воевать и убивать русских, якобы начали открывать ещё в 2014 году.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров