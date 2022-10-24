Проживающий в Красноярске украинец грозился взорвать аэропорт, но его сдала подруга
Полиция Красноярска проверяет уроженца Украины, пригрозившего взорвать аэропорт
Угрожавший взорвать аэропорт уроженец Украины. Обложка © Телеграм-канал SHOT
Уроженец Украины из Красноярска в разговоре с возлюбленной пригрозил взорвать местный аэропорт, если его родственники в Киеве пострадают от действий России. Теперь, как пишет телеграм-канал SHOT, его слова проверяет полиция.
Денис Филоненко работает в красноярском аэропорту инженером технического обеспечения. Когда он пригрозил девушке, та обратилась к правоохранителям. Полицейские вызвали обоих в отдел и теперь выясняют, действительно ли мужчина планировал теракт.
Ранее Лайф писал, что СК РФ проверит данные о вербовке спецслужбами Украины подростков для совершения терактов. Лагеря для патриотического воспитания, где детей с раннего возраста учили воевать и убивать русских, якобы начали открывать ещё в 2014 году.