СК проверит высказывание Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания ведущего RT Антона Красовского о том, что украинских детей нужно было "топить или сжигать" за слова об "оккупации" Украины.

Ранее сотрудничество RT с Красовским было приостановлено, а сам журналист принёс извинения за свои высказывания.

"Руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала", — сообщается в понедельник в телеграм-канале Следкома.