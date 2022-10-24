СК проверит высказывание Красовского об украинских детях
Глава СКР Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Красовского об убийстве украинских детей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания ведущего RT Антона Красовского о том, что украинских детей нужно было "топить или сжигать" за слова об "оккупации" Украины.
Ранее сотрудничество RT с Красовским было приостановлено, а сам журналист принёс извинения за свои высказывания.
"Руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала", — сообщается в понедельник в телеграм-канале Следкома.
Напомним, что скандал разгорелся после интервью Антона Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко. Тот рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что их страна "оккупирована москалями". В ответ на это ведущий RT заявил, что "топить таких надо было", "в смерекову хату забивать и жечь этих детей".