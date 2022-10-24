Мобилизованным по ошибке россиянам полагаются выплаты за период службы
Мобилизованный по ошибке человек должен получить выплату от Минобороны. Об этом сообщили на горячей линии, посвящённой частичной мобилизации.
"Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от министерства за то время, пока он на мобилизации", — приводит сообщение РБК.
Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что вернулись домой около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Причины этих решений были разные, уточнил парламентарий.
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