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24 октября, 07:44

Подозреваемого в убийстве московского таксиста бизнес-класса задержали на Кубани

<p>Подозреваемый в убийстве московского таксиста. Фото © LIFE</p>

Подозреваемый в убийстве московского таксиста. Фото © LIFE

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве московского таксиста бизнес-класса. 19-летнего парня нашли в Краснодарском крае и уже везут на допрос.

"Местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", — рассказали в ГСУ СКР по Москве.

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Напомним, ранее в лесополосе недалеко от Сергиева Посада в Московской области нашли тело мужчины. Как выяснилось, это пропавший 31-летний водитель такси Пётр М. Мужчину, который работал на люксовом "майбахе", искали пять дней, а нашли его убитым коллеги-водители. По данным источника Лайфа, в расправе подозревают 19-летнего парня. Он вызвал водителя на элитной иномарке, покатался, а затем расправился с таксистом и продал его машину. Предположительно, на видео попал процесс продажи убийцей автомобиля его жертвы.

Александра Вишнякова

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