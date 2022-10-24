Подозреваемого в убийстве московского таксиста бизнес-класса задержали на Кубани

"Местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", — рассказали в ГСУ СКР по Москве.

Напомним, ранее в лесополосе недалеко от Сергиева Посада в Московской области нашли тело мужчины. Как выяснилось, это пропавший 31-летний водитель такси Пётр М. Мужчину, который работал на люксовом "майбахе", искали пять дней, а нашли его убитым коллеги-водители. По данным источника Лайфа, в расправе подозревают 19-летнего парня. Он вызвал водителя на элитной иномарке, покатался, а затем расправился с таксистом и продал его машину. Предположительно, на видео попал процесс продажи убийцей автомобиля его жертвы.