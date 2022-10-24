В Госдуме предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян — мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна третьим. Они направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, попросив предоставить официальную позицию кабмина.