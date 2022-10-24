В Госдуме предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян
Депутаты Госдумы предложили освободить от мобилизации отцов с двумя детьми и беременной женой
Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян — мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна третьим. Они направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, попросив предоставить официальную позицию кабмина.
"В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель", — цитирует RT текст обращения депутатов.
Напомним, ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России отцы с тремя и более детьми теперь не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трёх и более детей до 16 лет. Информацию подтвердила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Также СПЧ предложил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV