Эффективнее и безопаснее: В России призвали разработать новые средства защиты от белых медведей

В России необходимо создать специализированные средства защиты от белых медведей. К такому мнению пришли участники V Международной научно-практической конференции "Вселенная белого медведя", которая состоялась в Анадыре в рамках председательства РФ в Арктическом совете, сообщает Правительство Чукотки. Данную инициативу представят в Совете Федерации России.

"Участники конференции обсудили проблему защиты жителей арктических регионов России в конфликтных ситуациях человек – белый медведь и пришли к консенсусу о необходимости создания в стране специализированных эффективных защитных средств", — указывается в сообщении.

Как сообщил начальник Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Алексей Яковлев, в ходе анализа данных работы "медвежьих патрулей" на Чукотке выяснилось, что в ряде случаев эффективность средств индивидуальной защиты от хищников, которыми пользуются в автономном округе, недостаточная. И это влечёт опасность для жизни и людей, и белых медведей. Поэтому, подчеркнул Яковлев, важно подобрать эффективные средства для отпугивания хищников и обеспечить жителей всех территорий, где может случиться такая встреча. Данную инициативу уже поддержала сенатор от Чукотского АО Анна Отке.