Полицейские задержали осуждённых, сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске

Сотрудники полиции задержали двоих сбежавших из колонии-поселения № 8 в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН РФ по области.

Указывается, что Игоря Кащенко сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю поймали в городе Барнауле в районе автовокзала. А вторым — Сергеем Усаровым — занялся отдел розыска оперативного управления ГУ ФСИН России по Новосибирской области совместно с работниками колонии № 8. Беглеца поймали в Советском районе Новосибирска.