Полицейские задержали осуждённых, сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске
Сбежавшие из колонии-поселения в Новосибирске Кащенко (справа) и Усаров (слева). Обложка © ГУ ФСИН РФ по Новосибирской области
Сотрудники полиции задержали двоих сбежавших из колонии-поселения № 8 в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН РФ по области.
Указывается, что Игоря Кащенко сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю поймали в городе Барнауле в районе автовокзала. А вторым — Сергеем Усаровым — занялся отдел розыска оперативного управления ГУ ФСИН России по Новосибирской области совместно с работниками колонии № 8. Беглеца поймали в Советском районе Новосибирска.
О побеге двоих осуждённых из колонии-поселения в Новосибирске стало известно 22 октября. Беглецы воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. В отношении них возбуждено уголовное дело.