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24 октября, 07:51

Полицейские задержали осуждённых, сбежавших из колонии-поселения в Новосибирске

<p>Сбежавшие из колонии-поселения в Новосибирске Кащенко (справа) и Усаров (слева). Обложка © <a href="https://54.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=650902" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ ФСИН РФ по Новосибирской области</a></p>

Сбежавшие из колонии-поселения в Новосибирске Кащенко (справа) и Усаров (слева). Обложка © ГУ ФСИН РФ по Новосибирской области

Сотрудники полиции задержали двоих сбежавших из колонии-поселения № 8 в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН РФ по области.

Указывается, что Игоря Кащенко сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю поймали в городе Барнауле в районе автовокзала. А вторым — Сергеем Усаровым — занялся отдел розыска оперативного управления ГУ ФСИН России по Новосибирской области совместно с работниками колонии № 8. Беглеца поймали в Советском районе Новосибирска.

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О побеге двоих осуждённых из колонии-поселения в Новосибирске стало известно 22 октября. Беглецы воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Светлана Оперук

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