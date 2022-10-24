На месте крушения Су-30 в Иркутске проведут рекультивацию из-за разлива горючего
Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о разливе горючего на месте падения Су-30
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил властям Иркутска начать подготовку к рекультивации участка, где рухнул самолёт Су-30. На месте ЧП разлилось горючее.
"Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошёл разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии", — написал Кобзев в телеграм-канале.
Кроме того, Роспотребнадзору поручили взять пробы воздуха из-за разлива горючего. По словам главы региона, по результатам исследований будет принято решение, стоит ли восстанавливать дом или лучше приобрести новое жильё.
Напомним, что 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света. Следственный комитет рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных версий падения самолёта.
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