На месте крушения Су-30 в Иркутске проведут рекультивацию из-за разлива горючего

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил властям Иркутска начать подготовку к рекультивации участка, где рухнул самолёт Су-30. На месте ЧП разлилось горючее.

"Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошёл разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии", — написал Кобзев в телеграм-канале.