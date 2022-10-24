Кандидат в британские премьеры Сунак заручился поддержкой главы МИД королевства

Новым премьер-министром Великобритании должен стать бывший глава Минфина Риши Сунак. Такое заявление сделал глава МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли.

"Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак", — написал Клеверли в "Твиттере".

Сунак может рассчитывать на полную поддержку от главы МИД, который собирается отдать свой голос именно за него.