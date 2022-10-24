Кандидат в британские премьеры Сунак заручился поддержкой главы МИД королевства
Глава МИД Британии Клеверли поддержал Сунака на пост премьера страны
Новым премьер-министром Великобритании должен стать бывший глава Минфина Риши Сунак. Такое заявление сделал глава МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли.
"Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак", — написал Клеверли в "Твиттере".
Сунак может рассчитывать на полную поддержку от главы МИД, который собирается отдать свой голос именно за него.
Кроме того, по данным Sky News, Сунак может быть объявлен премьер-министром уже сегодня, 24 октября. Чтобы этого не произошло, его сопернику — лидеру Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт — нужно набрать сто голосов поддержки до 14:00 по лондонскому времени (16:00 мск).
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить в отставку. Риши Сунак тем временем официально объявил о выдвижении своей кандидатуры в премьеры и уже стал фаворитом, по мнению букмекеров.
Twitter / Rishi Sunak