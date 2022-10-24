Нарышкин призвал мир не допустить обладания Украиной ядерным оружием
Киев не скрывает стремления обладать ядерным оружием, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он призвал мир не допустить этого.
"Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело... начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить", — цитирует Нарышкина РИА "Новости".
А ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.
ТАСС / Антон Новодережкин