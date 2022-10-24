В Финляндии россиянку не допустили к участию в шоу "Голос" из-за гражданства

Организаторы вокального шоу The Voice of Finland отстранили обладательницу двойного гражданства России и Финляндии от участия в проекте. Поводом послужил паспорт РФ. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Девушка переехала из Санкт-Петербурга в Финляндию семь лет назад. Она профессиональная вокалистка. На новом месте девушка не только обучала пению желающих, но и пыталась построить карьеру певицы. Летом ей удалось пройти отборочный тур и стать участницей шоу "Голос" в Финляндии. В середине октября должна была начаться запись выступлений. Однако вечером 17 октября ей пришло неприятное сообщение от организаторов проекта.

"Участница отстраняется от вокального конкурса. The Voice of Finland — шоу вне политики и таковым должно оставаться. Участница — гражданка государства, ведущего агрессивную войну, и вне зависимости от того, каким было бы её поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована. К сожалению, мы не можем этого допустить", — говорится в нём.

Девушка призналась, что этим сообщением ей будто "указали её место". Причём ранее она не сталкивалась в Финляндии с дискриминацией. Когда история получила огласку, представители телеканала Nelonen, транслирующего конкурс, и продюсерская компания ITV попросили девушку вернуться обратно в шоу, но та отказалась. Причём это уже второй случай отстранения от участия в проекте гражданина РФ.

Уполномоченный по вопросам равноправия Кристина Стенман подчеркнула, что дискриминация на основании правового статуса или личных качеств, таких как происхождение, язык или национальность, запрещены Конституцией и законом. При этом она отметила, что каждое обращение в офис омбудсмена рассматривается отдельно.