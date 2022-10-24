Стремоусов заявил, что ВСУ ежедневно теряют сотни военных на Херсонском направлении

Подразделения Вооружённых сил Украины ежедневно теряют сотни военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается постоянная гибель и наёмников, и укронацистов, исчисляется сотнями. По 200 человек в день убивают", — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, из-за таких больших потерь украинские военные деморализованы, не хотят идти в атаки и в основном устраивают обстрелы.