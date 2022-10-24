Глава Минобороны Украины заявил, что Британия, Турция и Франция сообщили ему о звонке Шойгу

Коллеги из Великобритании, Турции и Франции рассказали министру обороны Украины Алексею Резникову о переговорах с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом он написал в "Твиттере".

"Коллеги проинформировали меня по поводу их переговоров с главой МО РФ. Я ответил на все обвинения", — указал Резников.

Он отверг обвинения в том, что Украина готовит провокацию с применением "грязной бомбы". Резников подчеркнул, что Киев открыт для любой мониторинговой миссии.

Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы". Министерства иностранных дел этих стран выступили с совместным заявлением, что отвергают утверждения России о готовящейся украинской провокации.