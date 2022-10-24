Песков: Россия всегда будет хранить память о жертвах терактов, включая "Норд-Ост"

Россия многому научилась в борьбе с терроризмом и всегда будет хранить память о жертвах таких трагедий, в том числе о погибших во время мюзикла "Норд-Ост". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами представитель Кремля заметил, что РФ неоднократно становилась объектом для атак террористов и международных террористов.

"Мы знаем боль, связанную с теми потерями и утратами, которые мы понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак, в том числе и в результате трагедии, которая произошла в "Норд-Осте", — сказал Песков.