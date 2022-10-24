Песков: Угроза применения Украиной "грязной бомбы" реальна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совместное заявление министров обороны Франции, Великобритании и США о том, что они отвергают утверждения Москвы о готовящемся Киевом применении "грязной бомбы" на территории Украины.
"Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестаёт существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Он также отметил, что российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. А это уже, по словам Пескова, "их дело, верить или не верить".
Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".