Песков: Угроза применения Украиной "грязной бомбы" реальна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совместное заявление министров обороны Франции, Великобритании и США о том, что они отвергают утверждения Москвы о готовящемся Киевом применении "грязной бомбы" на территории Украины.

"Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестаёт существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он также отметил, что российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. А это уже, по словам Пескова, "их дело, верить или не верить".