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24 октября, 10:08

Песков: В России нет тенденции изымать книги и стирать с афиш имена каких-либо авторов

В России нет тенденции изъятия книг критически настроенных авторов и стирания с афиш имён таких деятелей культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав разбираться в каждом конкретном случае.

"Нужно разбираться в каждом конкретном случае... Что там убирается с полок, нужно в каждом конкретном случае спросить. Здесь какой-то общей тенденции мы не фиксируем, её и быть не может", — отметил представитель Кремля.

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При этом ранее в Минкульте РФ заявили, что исчезновение с афиш артистов, которые ранее критиковали действия российских властей и уехали из страны, является логичным, такой запрос поступает от самого общества и игнорировать его дальше нельзя.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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