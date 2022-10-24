Песков: В России нет тенденции изымать книги и стирать с афиш имена каких-либо авторов
В России нет тенденции изъятия книг критически настроенных авторов и стирания с афиш имён таких деятелей культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав разбираться в каждом конкретном случае.
"Нужно разбираться в каждом конкретном случае... Что там убирается с полок, нужно в каждом конкретном случае спросить. Здесь какой-то общей тенденции мы не фиксируем, её и быть не может", — отметил представитель Кремля.
При этом ранее в Минкульте РФ заявили, что исчезновение с афиш артистов, которые ранее критиковали действия российских властей и уехали из страны, является логичным, такой запрос поступает от самого общества и игнорировать его дальше нельзя.
ТАСС / Валерий Шарифулин