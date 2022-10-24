Российские войска отразили украинские атаки на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили попытки ВСУ перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков уточнил, что все атаки были отражены. Огнём артиллерии и активными действиями уничтожено 25 военнослужащих Украины, один танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.