Российские войска отразили украинские атаки на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили попытки ВСУ перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Сладкое и Владимировка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков уточнил, что все атаки были отражены. Огнём артиллерии и активными действиями уничтожено 25 военнослужащих Украины, один танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
Ранее стало известно, что российские военные отбили все атаки ВСУ в Харьковской области. В результате подразделения украинских войск удалось отбросить на исходные позиции. Противник потерял более 25 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ