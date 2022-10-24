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24 октября, 10:05

ВС РФ уничтожили более 6 тысяч танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации

С начала проведения специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили более шести тысяч танков и других боевых бронированных машин украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 325 самолётов, 162 вертолёта, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что российские военные разбили 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 6741 единицу специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ. В результате ударов была уничтожена бронированная техника украинских военных.

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Telegram-канал Минобороны России

Артур Лапсаков

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