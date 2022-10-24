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Опубликовано 24 октября 2022, 10:05

ВС РФ уничтожили более 6 тысяч танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации

С начала проведения специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили более шести тысяч танков и других боевых бронированных машин украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 325 самолётов, 162 вертолёта, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что российские военные разбили 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 6741 единицу специальной военной автомобильной техники.

Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ
Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ. В результате ударов была уничтожена бронированная техника украинских военных.

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Артур Лапсаков
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