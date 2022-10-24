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Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 09:59

Украинские военные попытались вклиниться в оборону ВС РФ на Краснолиманском направлении

Подразделения украинских войск пытались вклиниться в российскую оборону на Краснолиманском направлении близ населённого пункта Червонопоповка в ЛНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж", — сообщил он на брифинге в понедельник.

В военном ведомстве сообщили, что российские военные в этом районе уничтожили более 20 украинских силовиков и две боевые машины пехоты.

ВСУ провалили разведку на Краснолиманском направлении и лишились более 120 бойцов
ВСУ провалили разведку на Краснолиманском направлении и лишились более 120 бойцов

Напомним, что на днях сразу две неудачные атаки на Краснолиманском направлении завершились для ВСУ потерей за сутки около 80 военнослужащих и шести танков.

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Алексей Берковиц
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