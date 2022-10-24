Украинские военные попытались вклиниться в оборону ВС РФ на Краснолиманском направлении

Подразделения украинских войск пытались вклиниться в российскую оборону на Краснолиманском направлении близ населённого пункта Червонопоповка в ЛНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж", — сообщил он на брифинге в понедельник.

В военном ведомстве сообщили, что российские военные в этом районе уничтожили более 20 украинских силовиков и две боевые машины пехоты.