Песков: Разговоров Путина с Макроном или Байденом пока не планируется

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с коллегами из Франции или США Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Макрон заявил, что намерен продолжить диалог с российским лидером. Макрон напомнил, что в последний раз он разговаривал с Путиным несколько недель назад в течение двух часов. Речь тогда, по его словам, шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.