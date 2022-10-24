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24 октября, 09:57

Песков: Разговоров Путина с Макроном или Байденом пока не планируется

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с коллегами из Франции или США Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. В настоящий момент не планируются", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее Макрон заявил, что намерен продолжить диалог с российским лидером. Макрон напомнил, что в последний раз он разговаривал с Путиным несколько недель назад в течение двух часов. Речь тогда, по его словам, шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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