Букмекеры оценили шансы Риши Сунака стать премьером Британии

Сообщается также, что глава Палаты общин Пенни Мордонт может стать премьером с вероятностью 3,8%, хотя 20 октября этот показатель был на уровне 18,8%. Добавим, что Сунак может быть объявлен премьером уже сегодня. Чтобы этого не произошло, его сопернику нужно набрать сто голосов поддержки до 14:00 по лондонскому времени (16:00 мск).