Букмекеры оценили шансы Риши Сунака стать премьером Британии
Британские букмекеры заявили, что Сунак с вероятностью 95% станет премьером страны
Экс-министр финансов Британии Риши Сунак с вероятностью 95% станет премьером страны, в этом уверены букмекеры Соединённого Королевства, сообщает телеканал Sky News. Стоит отметить, что 19 октября его шансы оценивались в 32%.
Сообщается также, что глава Палаты общин Пенни Мордонт может стать премьером с вероятностью 3,8%, хотя 20 октября этот показатель был на уровне 18,8%. Добавим, что Сунак может быть объявлен премьером уже сегодня. Чтобы этого не произошло, его сопернику нужно набрать сто голосов поддержки до 14:00 по лондонскому времени (16:00 мск).
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить в отставку. Риши Сунак тем временем официально объявил о выдвижении своей кандидатуры в премьеры.
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