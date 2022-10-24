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24 октября, 09:43

Адвокат развенчала пять популярных мифов об алиментах

Адвокат Калинина: Вместо нерадивого отца выплачивать алименты на ребёнка могут бабушка и дедушка

Оказывается, период выплат алиментов на ребёнка может быть продлён даже после того, как ему исполнится 18, а выплачивать деньги может не только отец, но и, к примеру, бабушка и дедушка. Лайф собрал самые популярные мифы об алиментах и попросил адвоката Ирину Калинину их опровергнуть.

Миф № 1. Алименты полагаются только детям

Да, родители должны обеспечивать своих несовершеннолетних детей, это регламентируется статьёй 80 Семейного кодекса. Но также и родители могут получать алименты от своих трудоспособных совершеннолетних детей, если они нетрудоспособны и нуждаются в помощи.

"Сразу уточню. Лишённые родительских прав лица от своих детей ничего ждать не могут по закону", — обращает внимание собеседница Лайфа.

Также получать алименты могут супруги, в том числе разведённые. Но для этого претендент или претендентка на алименты должны:

— быть нетрудоспособными и нуждающимися;

— находиться в положении (разумеется, речь про женщину) и претендовать на алименты в течение этого периода, а также в течение трёх лет после рождения общего ребёнка;

— относиться к категории нуждающихся и ухаживать за общим ребёнком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребёнком – инвалидом детства первой группы.

Миф № 2. Уплачивать алименты могут только родители

Не только. По словам Ирины Калининой, бабушки и дедушки могут выплачивать алименты своим внукам, если те не получают деньги от нерадивых родителей.

Миф № 3. Алименты платятся до 18 лет

По словам собеседницы Лайфа, это миф лишь отчасти. Да, один из вариантов — платить до наступления совершеннолетия (п. 2 ст. 120 СК РФ). Но существует ещё две категории получателей алиментов после совершеннолетия. Это студенты-очники на весь период обучения и нетрудоспособные нуждающиеся инвалиды первой и второй группы.

Миф 4. Алименты удерживаются из зарплаты и только после суда

Это лишь наполовину правда, объясняет собеседница Лайфа. Алименты можно выплачивать и добровольно. Для этого заключается и нотариально заверяется соглашение о содержании несовершеннолетних детей.

Миф 5. Алименты удерживаются в определённом процентном соотношении

Существует также твёрдая денежная сумма, которую родитель уплачивает своему ребёнку. Её можно указать в том же соглашении об уплате алиментов.

"Важный момент: установленная сумма не может быть меньше той, что могла бы взиматься судом из зарплаты или другого личного дохода гражданина", предупреждает адвокат.

Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным

Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным

Ранее Лайф рассказывал, как в Ачинске Красноярского края судебный пристав притворился влюблённым Ромео и через соцсети позвал на свидание женщину, уклонявшуюся от выплаты алиментов детям. Вместо романтического ужина преступницу отвели в отделение.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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