Адвокат развенчала пять популярных мифов об алиментах

Оказывается, период выплат алиментов на ребёнка может быть продлён даже после того, как ему исполнится 18, а выплачивать деньги может не только отец, но и, к примеру, бабушка и дедушка. Лайф собрал самые популярные мифы об алиментах и попросил адвоката Ирину Калинину их опровергнуть.

Миф № 1. Алименты полагаются только детям

Да, родители должны обеспечивать своих несовершеннолетних детей, это регламентируется статьёй 80 Семейного кодекса. Но также и родители могут получать алименты от своих трудоспособных совершеннолетних детей, если они нетрудоспособны и нуждаются в помощи.

"Сразу уточню. Лишённые родительских прав лица от своих детей ничего ждать не могут по закону", — обращает внимание собеседница Лайфа.

Также получать алименты могут супруги, в том числе разведённые. Но для этого претендент или претендентка на алименты должны:

— быть нетрудоспособными и нуждающимися;

— находиться в положении (разумеется, речь про женщину) и претендовать на алименты в течение этого периода, а также в течение трёх лет после рождения общего ребёнка;

— относиться к категории нуждающихся и ухаживать за общим ребёнком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребёнком – инвалидом детства первой группы.

Миф № 2. Уплачивать алименты могут только родители

Не только. По словам Ирины Калининой, бабушки и дедушки могут выплачивать алименты своим внукам, если те не получают деньги от нерадивых родителей.

Миф № 3. Алименты платятся до 18 лет

По словам собеседницы Лайфа, это миф лишь отчасти. Да, один из вариантов — платить до наступления совершеннолетия (п. 2 ст. 120 СК РФ). Но существует ещё две категории получателей алиментов после совершеннолетия. Это студенты-очники на весь период обучения и нетрудоспособные нуждающиеся инвалиды первой и второй группы.

Миф № 4. Алименты удерживаются из зарплаты и только после суда

Это лишь наполовину правда, объясняет собеседница Лайфа. Алименты можно выплачивать и добровольно. Для этого заключается и нотариально заверяется соглашение о содержании несовершеннолетних детей.

Миф № 5. Алименты удерживаются в определённом процентном соотношении

Существует также твёрдая денежная сумма, которую родитель уплачивает своему ребёнку. Её можно указать в том же соглашении об уплате алиментов.

"Важный момент: установленная сумма не может быть меньше той, что могла бы взиматься судом из зарплаты или другого личного дохода гражданина", — предупреждает адвокат.