Плановые учения ФСО пройдут в Москве с 25 по 27 октября

В Москве с 25 по 27 октября состоятся плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны. Об этом заявили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.

"В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные в том числе с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей", — отметили в ведомстве.

Сообщается также, что главные этапы учений будут проходить на территории Дома правительства, Совфеда, Госдумы и ряда зданий Администрации Президента России. Данные мероприятия планируется организовать в сотрудничестве с подразделениями правоохранительных органов и спецслужб страны. При этом вводить ограничения для передвижения не планируется.