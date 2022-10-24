Учитель продолжил делиться опытом с бывшим учеником, но уже не в школе, а в комендатуре ЛНР
В комендатуре ЛНР встретились учитель и ученик, и первый снова учит второго. Историю удивительной встречи на передовой публикует в понедельник "Mash на Донбассе". Боец с позывным Фидель на гражданке занимал должность замдиректора школы по воспитательной работе, а теперь своими знаниями он делится с новобранцами в комендатуре. Одним из его подопечных оказался его бывший ученик, выпускник той самой школы, который теперь воюет под позывным Душа.
Учитель продолжил делиться опытом с бывшим учеником, но уже не в школе, а в комендатуре ЛНР. Видео © Mash на Донбассе
Коменданты контролируют всё, что происходит на освобождённых территориях. Если где-то бродят наводчики или ДРГ, то они столкнутся с ними первыми.
"По человеку всегда видно, скрывает ли он что-то, провозит ли что-то. В любом случае за столько месяцев уже научились определять это невооружённым глазом в живом общении", — делится тонкостями своей службы Фидель.
Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников отправился на фронт добровольцем прямо в день рождения сына. Причём сам именинник отговаривать отца не стал. А глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил о том, что юный возраст не должен мешать обучению защитников Родины. В связи с этим он объявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону специальной военной операции. По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже давно учатся военной подготовке и в скором времени проявят эти навыки на передовой.