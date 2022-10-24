ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС
ВСУ выпустили 19 ракет HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке в Херсонской области, три снаряда попали в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом ТАСС заявил представитель экстренных служб региона.
Обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ. Видео © Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстреляли Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет "Хаймарс" и "Ольха", часть ракет сбила ПВО, к сожалению, три ракеты попали в ГЭС", — сообщил он.
Очевидцы сообщают о взрывах и густом дыме на месте прилётов.
Напомним, ранее врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части региона области на левый берег Днепра. В последние дни ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах ГЭС.
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