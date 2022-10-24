ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС

ВСУ выпустили 19 ракет HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке в Херсонской области, три снаряда попали в Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом ТАСС заявил представитель экстренных служб региона.

Обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ. Видео © Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстреляли Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет "Хаймарс" и "Ольха", часть ракет сбила ПВО, к сожалению, три ракеты попали в ГЭС", — сообщил он.

Очевидцы сообщают о взрывах и густом дыме на месте прилётов.