Большинство банкоматов в России оказались не готовы принять новую сторублёвку

Лишь 20% российских банкоматов на сегодняшний день готовы принять новую купюру номиналом в сто рублей. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, слова которого приводят "Известия".

Связано это с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном ушедшими с российского рынка компаниями. Решить проблему можно перенастройкой банкоматов, однако этот вариант крайне затруднителен, договором о поставках техники из дружественных стран или налаживанием их выпуска внутри России. По данным отечественных производителей, на это потребуется порядка двух лет.

В связи с этим АБР предлагает отложить обновление всех банкнот и выпустить весь модельный ряд сразу, но не раньше 2024 года. Сейчас по стратегии Центробанка планируется, что сторублёвая купюра будет заменена в текущем году, тысячная и пятитысячная — в 2023-м, а остальные номиналы — в каждом последующем году.

При этом в ЦБ раскритиковали оценку банкоматов, назвав её преждевременной. Банкноты, указали в регуляторе, будут поступать в обращение по мере готовности банковской инфраструктуры, большая часть поставщиков уже получили адаптационное программное обеспечение для настройки техники.