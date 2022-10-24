Большинство банкоматов в России оказались не готовы принять новую сторублёвку
Глава АБР Войлуков: Лишь 20% банкоматов в России готовы принять новую сторублёвую купюру
Лишь 20% российских банкоматов на сегодняшний день готовы принять новую купюру номиналом в сто рублей. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, слова которого приводят "Известия".
Связано это с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном ушедшими с российского рынка компаниями. Решить проблему можно перенастройкой банкоматов, однако этот вариант крайне затруднителен, договором о поставках техники из дружественных стран или налаживанием их выпуска внутри России. По данным отечественных производителей, на это потребуется порядка двух лет.
В связи с этим АБР предлагает отложить обновление всех банкнот и выпустить весь модельный ряд сразу, но не раньше 2024 года. Сейчас по стратегии Центробанка планируется, что сторублёвая купюра будет заменена в текущем году, тысячная и пятитысячная — в 2023-м, а остальные номиналы — в каждом последующем году.
При этом в ЦБ раскритиковали оценку банкоматов, назвав её преждевременной. Банкноты, указали в регуляторе, будут поступать в обращение по мере готовности банковской инфраструктуры, большая часть поставщиков уже получили адаптационное программное обеспечение для настройки техники.
Ранее Лайф рассказывал, что Банк России выпустил памятную монету, посвящённую шахтёрам. Монета имеет форму круга диаметром 22 миллиметра, её тираж — миллион штук.
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