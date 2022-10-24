На Пхукете четвёртый день идут интенсивные поиски пропавшей россиянки

На острове Пхукет в Таиланде уже четвёртый день ведутся интенсивные поиски пропавшей россиянки. Об этом сообщил генеральный консул России в городе Владимир Соснов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, 53-летняя россиянка Елена Радченко в четверг вышла из гостиницы, в которой проживала на Пхукете, и не вернулась. Затем представители туристической компании сообщили о пропаже полиции и российскому генконсульству.

"Участвует более ста человек, это и полицейские, и военнослужащие береговой охраны, и водолазы. Задействованы суда и вертолёты. Поиски ведутся не только на воде, но и на холмах вокруг пляжа", — сказал он.

Соснов подчеркнул, что в первые дни поиски осложняли ливневые дожди на острове. Согласно местным правилам, интенсивный поиск будет продолжаться семь дней, а затем власти примут дальнейшие решения в зависимости от обстоятельств.

У берега поисковые группы нашли вещи россиянки. Местные правоохранители предполагают, что женщина могла пробыть некоторое время на пляже возле отеля, а затем зайти в море. По словам Соснова, в сезон дождей волны могут достигать трёх метров в высоту. И хотя на пляжах поднимаются красные флаги, запрещающие купаться, некоторые туристы игнорируют их и подвергают себя опасности.