В России за сутки выявили 7329 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 7329 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За то же время полностью излечилось 8329 человек, а общее число выздоровевших пациентов достигло 20 727 435. Всего в РФ зарегистрировали 21 380 264 случая коронавируса, зафиксировали 389 626 летальных исходов, из них 89 за последние 24 часа.