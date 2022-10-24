В России за сутки выявили 7329 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 7329 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
За то же время полностью излечилось 8329 человек, а общее число выздоровевших пациентов достигло 20 727 435. Всего в РФ зарегистрировали 21 380 264 случая коронавируса, зафиксировали 389 626 летальных исходов, из них 89 за последние 24 часа.
Ранее Лайф назвал причины выпадения волос после ковида. По словам специалиста, болезнь может вызывать телогеновое облысение, при котором волосяные фолликулы, пребывающие в фазе роста, раньше времени переходят в фазу покоя.
ТАСС / Михаил Терещенко