НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 09:30

Чайное ограбление: В Пермском крае воры обнесли склад с самоварами и предстали перед судом

Троих жителей Пермского края осудили за ограбление склада с самоварами

Троих жителей города Чайковского осудили за кражу со склада 13 самоваров. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, один из преступников проник на склад через окно и передал подельникам похищенное имущество. В дальнейшем они сдали самовары в пункт приёма цветных металлов и купили алкоголь на полученные деньги. Но при этом один из горе-воров оставил паспортные данные — так злоумышленников и удалось задержать.

В результате суд приговорил одного из них к лишению свободы на два года и три месяца с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Такое наказание ему дано за повторно совершённое преступление. Остальных фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от года до 1,5 в колонии-поселении.

Камеры сняли побег налётчиков с деньгами после ограбления инкассатора Почты России в Орске

Камеры сняли побег налётчиков с деньгами после ограбления инкассатора Почты России в Орске

Ранее в Калининграде вооружённый грабитель вынес полмиллиона рублей из банка. Причём угрожал он сотруднице не пистолетом, а гранатой. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров