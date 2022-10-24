Чайное ограбление: В Пермском крае воры обнесли склад с самоварами и предстали перед судом

Троих жителей города Чайковского осудили за кражу со склада 13 самоваров. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, один из преступников проник на склад через окно и передал подельникам похищенное имущество. В дальнейшем они сдали самовары в пункт приёма цветных металлов и купили алкоголь на полученные деньги. Но при этом один из горе-воров оставил паспортные данные — так злоумышленников и удалось задержать.

В результате суд приговорил одного из них к лишению свободы на два года и три месяца с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Такое наказание ему дано за повторно совершённое преступление. Остальных фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от года до 1,5 в колонии-поселении.