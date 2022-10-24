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24 октября, 09:36

В Ижевске толпа накинулась на 10 тонн бесплатных арбузов, устроив давку

Праздник в Ижевске завершился давкой при раздаче бесплатных арбузов

Акция по раздаче бесплатных арбузов в городском парке Ижевска обернулась давкой и хаосом. Судя по кадрам с праздника "Арбузник", десять тонн ягоды лежали прямо на земле, а люди пытались забрать её, толкая и распихивая друг друга. Организаторы, пытавшиеся призвать горожан к порядку через громкоговорители, считают, что во всём виновата человеческая жадность.

Раздача бесплатных арбузов в Ижевске обернулась массовой давкой. Видео © VK / Udm-Info Новости Ижевска и Удмуртии

"Давка, которая произошла во время раздачи арбузов, — человеческая жадность", — сказала Лайфу руководитель отдела развития АО "Парки Ижевска" Ольга Калашникова.

Она назвала произошедшую давку "не настолько критичной" и обратила внимание, что официальной информации о пострадавших не было. Подобный праздник был организован впервые, однако в прошлые выходные в парке прошло мероприятие в честь тыквы, но такого ажиотажа там не было, добавила Калашникова.

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Ранее Лайф рассказывал, как пенсионер дал отпор неадеквату, который избивал прохожих в центре Москвы. Сначала крупный мужчина со всего размаха ударил проходящую женщину по голове, напал на человека на самокате и ещё на нескольких людей, но в толпе нашёлся человек, готовый противостоять ему.

Обложка ©

VK / Udm-Info Новости Ижевска и Удмуртии

Артур Лапсаков

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