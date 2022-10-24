Британцам посоветовали греть тапки в микроволновке и покупать одежду с подогревом

Жителям Великобритании дают советы о том, как не замёрзнуть зимой на фоне роста цен на услуги ЖКХ. Газета Daily Mail перечислила несколько способов, как сэкономить на отоплении в условиях кризиса.

Издание сообщило, что рост цен на энергию особенно сильно ударит по огромному количеству людей, которые работают на удалёнке и будут вынуждены включать отопление на весь день. Это может увеличить расходы примерно на 75% и будет стоить около 90 фунтов в неделю.

Журналистка Изольда Уолтерс на себе попробовала несколько способов сохранить тепло. Она сделала вывод, что британцам помогут согреться самонагревающиеся столы и одежда с электрическим подогревом. Она также назвала и весьма нестандартный метод — греть вязаные тапки в микроволновой печи. Надев их, журналистка сравнила ощущения с приёмом горячей ванны. Кроме того, Уолтерс рекомендовала пользоваться специальной конфоркой для подогрева напитков, а также ланч-боксами, которые долго сохраняют пищу тёплой.