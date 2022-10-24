Собянин: Все семьи мобилизованных москвичей с детьми получат помощь со школой и детсадами

Семьи мобилизованных москвичей, в которых есть несовершеннолетние дети, получат помощь со школой и детскими садами уже на текущей неделе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В течение ближайшей недели помощь со школами и детскими садами получат все семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. А в дальнейшем будем решать эти вопросы по мере получения запросов от граждан", — отметил он в личном блоге.

Собянин добавил, на данный момент сотрудники соцслужб самостоятельно вышли на контакт с большинством таких семей, все они были освобождены от оплаты детского сада, секции, кружков, а также продлёнки с 1-го по 6-й класс. Кроме того, школьники всех возрастов были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием.

Градоначальник также сообщил, что некоторые дети уже были устроены в детские сады рядом с домом — они либо впервые пошли в садик, либо были переведены из другого учреждения.