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24 октября, 09:51

Красноярский суд вынес решение о ликвидации "Церкви последнего завета"

Красноярский краевой суд вынес решение о ликвидации религиозного объединения "Церковь последнего завета", основатель которой Сергей Тороп находится на скамье подсудимых. Об этом сообщает региональная прокуратура.

На основателя и лидера организации Сергея Торопа (Виссарион) заведено сразу несколько уголовных дел, он находится под стражей. Видео © Telegram / "Дело Виссариона"

Ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением о ликвидации вышеупомянутой организации из-за того, что её деятельность сопряжена с многочисленными нарушениями закона, посягающими на основы семьи, собственность и здоровье граждан.

"Иск прокуратуры края удовлетворён, принято решение о ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". Решение суда в законную силу не вступило", — говорится в сообщении.

В начале 1990-х Сергей Тороп из Минусинска объявил себя реинкарнацией Иисуса Христа и основал "Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", организацию также называют общиной Виссариона). Вместе со своими последователями он поселился в лесу на юге Красноярского края, назвав общину "Городом солнца". Себя Тороп стал называть Виссарионом и обещал скорый апокалипсис для всех, кто не последует его учению. В сентябре 2020 года верхушка организации была задержана.

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Обложка ©

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Наталья Исакова

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