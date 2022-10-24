Юрист объяснил, грозит ли актрисе Большовой серьёзный срок за смертельное ДТП
Адвокат Михальчик: Актрисе Большовой вряд ли грозит пять лет тюрьмы за смертельное ДТП
Актрисе Анне Большовой, насмерть сбившей женщину в Калужской области, вряд ли грозит пять лет тюрьмы по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом Лайфу рассказал управляющий партнёр адвокатского бюро "Михальчик и партнёры" Алексей Михальчик.
"Тут надо чётко понимать при попытке анализировать и предсказывать возможное наказание, что пять лет по данной статье — это максимальная санкция. Она возможна в случае стечения определённых обстоятельств, отягчающих наказание", — сказал юрист.
Подобные случаи бывают, но они исключительные, добавил Михальчик. Тем более что при грамотно выстроенной адвокатом правовой позиции существуют способы создать обстоятельства, смягчающие ответственность. Кроме того, суд обязан учитывать личность человека, совершившего ДТП, и его поведение до преступления.
По словам адвоката, если Большова сможет примириться с родственниками погибшей, дело вообще может быть прекращено, статья предусматривает такой вариант.
"Сейчас суды не очень охотно прекращают дела по таким основаниям в случае, если наступила смерть потерпевшего, но закон такую возможность предусматривает и практика такая есть. Таким образом, если виновница примирится с родственниками потерпевшей, загладит причинённый вред, есть возможность как прекращения уголовного дела, так и назначения наказания, не связанного с лишением свободы, то есть условного срока", — заключил Михальчик.
Напомним, что 20 октября звезда рок-оперы "Юнона и Авось" сбила женщину возле деревни Грачёвка в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода. Погибшую звали Олеся С., у неё остались двое маленьких детей. По версии местных жителей, женщина могла быть уже мертва в момент наезда, так как поссорилась с мужем, который избил её и якобы выбросил из машины.
АГН "Москва" / Андрей Никеричев