Юрист объяснил, грозит ли актрисе Большовой серьёзный срок за смертельное ДТП

Актрисе Анне Большовой, насмерть сбившей женщину в Калужской области, вряд ли грозит пять лет тюрьмы по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом Лайфу рассказал управляющий партнёр адвокатского бюро "Михальчик и партнёры" Алексей Михальчик.

"Тут надо чётко понимать при попытке анализировать и предсказывать возможное наказание, что пять лет по данной статье — это максимальная санкция. Она возможна в случае стечения определённых обстоятельств, отягчающих наказание", — сказал юрист.

Подобные случаи бывают, но они исключительные, добавил Михальчик. Тем более что при грамотно выстроенной адвокатом правовой позиции существуют способы создать обстоятельства, смягчающие ответственность. Кроме того, суд обязан учитывать личность человека, совершившего ДТП, и его поведение до преступления.

По словам адвоката, если Большова сможет примириться с родственниками погибшей, дело вообще может быть прекращено, статья предусматривает такой вариант.